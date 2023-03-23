Украинский сериал Поймать Кайдаша появился на стриминговой платформе Netflix. Проект нашего производства можно уже найти с помощью поиска.

Пока доступен только первый сезон сериала Поймать Кайдаша — он состоит из 12 серий и вышел в 2020 году, и весь проект построен на повести Нечуя Левицкого Кайдашева семья.

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Еще один интересный факт — хронология в сериале длится 10 лет — с 2005 по 2014 год.

Сценаристкой выступила Наталья Ворожбит, и для ролей выбрали известных украинских актеров. Так, одни из главных ролей сыграли Тарас Цымбалюк и Виктор Жданов.

Ранее Цимбалюк рассказал, будет ли 2 сезон Поймать Кайдаша. Актер добавил, что очень часто слышит этот вопрос. Если раньше Тарас мог твердо ответить Нет, то сейчас он заявляет, что все может быть.

Артист знает, что многие украинцы пересматривают этот народный сериал по несколько раз, и очень ждут продолжения.

В начале 2023 года на Netflix появился украинский фильм Максим Оса. Золото песиголовца. Релиз картины состоялся осенью 2022 года, и сразу же заинтересовал стриминговую платформу.