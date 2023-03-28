Щодня до Netflix приєднуються нові поціновувачі фільмів. Саме тому компанія намагається покращити умови користування і спростити процес оформлення підписки.
Як оформити підписку на Netflix 2023 розповідають Факти ICTV.
Скільки коштує підписка Netflix
В Україні доступні три тарифних плани:
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- Базовий – 4,99 євро/місяць (199 грн)
- Стандартний – 7,49 євро/місяць (299 грн)
- Преміум – 9,99 євро/місяць (398 грн)
Як оформити підписку на Netflix
Android
- Щоб оформити підписку з пристроїв Android, перейдіть за посиланням з мобільного браузера.
- Виберіть план, який вам найбільше підходить.
- Введіть електронну пошту і придумайте надійний пароль. Це потрібно для того, щоб створити обліковий запис.
- Додайте спосіб оплати.
Компʼютер
- Перейдіть за посиланням.
- Виберіть тарифний план. Ви можете змінити його в будь-який час і на будь-який інший тариф.
- Введіть адресу електронної пошти і пароль.
- Додайте спосіб оплати.
iPhone, iPad чи iPod Touch
- Перейдіть на сторінку за посиланням.
- Виберіть план, який вам підходить.
- Введіть адресу електронної пошти й придумайте пароль.
- Додайте спосіб оплати.
- Встановіть застосунок Netflix на свій пристрій і увійдіть у вже створений обліковий запис.
Smart TV і медіаплеєри
- Відкрийте застосунок Netflix.
- Вкажіть електронну пошту або номер телефону.
- Введіть пароль і створіть обліковий запис.
- Виберіть план, що вам підходить.
- Додайте спосіб оплати.
Телевізійна приставка
- Відкрийте застосунок Netflix.
- Виберіть план, який вам підходить.
- Введіть адресу електронної пошти і придумайте пароль.
- Додайте спосіб оплати.
Безкоштовна підписка на Netflix
Наразі Netflix не пропонує безкоштовних підписок. Проте ви зможете будь-коли скасувати її або змінити тарифний план на інший.