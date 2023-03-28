Щодня до Netflix приєднуються нові поціновувачі фільмів. Саме тому компанія намагається покращити умови користування і спростити процес оформлення підписки.

Як оформити підписку на Netflix 2023 розповідають Факти ICTV.

Скільки коштує підписка Netflix

В Україні доступні три тарифних плани:

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Базовий – 4,99 євро/місяць (199 грн)

Стандартний – 7,49 євро/місяць (299 грн)

Преміум – 9,99 євро/місяць (398 грн)

Як оформити підписку на Netflix

Android

Щоб оформити підписку з пристроїв Android, перейдіть за посиланням Виберіть план, який вам найбільше підходить. Введіть електронну пошту і придумайте надійний пароль. Це потрібно для того, щоб створити обліковий запис. Додайте спосіб оплати.

Компʼютер

Перейдіть за посиланням. Виберіть тарифний план. Ви можете змінити його в будь-який час і на будь-який інший тариф. Введіть адресу електронної пошти і пароль. Додайте спосіб оплати.

iPhone, iPad чи iPod Touch

Перейдіть на сторінку за посиланням Виберіть план, який вам підходить. Введіть адресу електронної пошти й придумайте пароль. Додайте спосіб оплати. Встановіть застосунок Netflix на свій пристрій і увійдіть у вже створений обліковий запис.

Smart TV і медіаплеєри

Відкрийте застосунок Вкажіть електронну пошту або номер телефону. Введіть пароль і створіть обліковий запис. Виберіть план, що вам підходить. Додайте спосіб оплати.

Телевізійна приставка

Відкрийте застосунок Виберіть план, який вам підходить. Введіть адресу електронної пошти і придумайте пароль. Додайте спосіб оплати.

Безкоштовна підписка на Netflix

Наразі Netflix не пропонує безкоштовних підписок. Проте ви зможете будь-коли скасувати її або змінити тарифний план на інший.