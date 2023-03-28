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Підписка на Netflix 2023: тарифні плани та інструкція з оформлення

28 Березня 2023, 14:20
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Підписка на Netflix 2023
Джерело: Unsplash

Щодня до Netflix приєднуються нові поціновувачі фільмів. Саме тому компанія намагається покращити умови користування і спростити процес оформлення підписки.

Як оформити підписку на Netflix 2023 розповідають Факти ICTV.

Скільки коштує підписка Netflix

В Україні доступні три тарифних плани:

Зараз дивляться
  • Базовий – 4,99 євро/місяць (199 грн)
  • Стандартний – 7,49 євро/місяць (299 грн)
  • Преміум – 9,99 євро/місяць (398 грн)

Як оформити підписку на Netflix

Android

  1. Щоб оформити підписку з пристроїв Android, перейдіть за посиланням з мобільного браузера.
  2. Виберіть план, який вам найбільше підходить.
  3. Введіть електронну пошту і придумайте надійний пароль. Це потрібно для того, щоб створити обліковий запис.
  4. Додайте спосіб оплати.

Компʼютер

  1. Перейдіть за посиланням.
  2. Виберіть тарифний план. Ви можете змінити його в будь-який час і на будь-який інший тариф.
  3. Введіть адресу електронної пошти і пароль.
  4. Додайте спосіб оплати.

iPhone, iPad чи iPod Touch

  1. Перейдіть на сторінку за посиланням.
  2. Виберіть план, який вам підходить.
  3. Введіть адресу електронної пошти й придумайте пароль.
  4. Додайте спосіб оплати.
  5. Встановіть застосунок Netflix на свій пристрій і увійдіть у вже створений обліковий запис.

Smart TV і медіаплеєри

  1. Відкрийте застосунок Netflix.
  2. Вкажіть електронну пошту або номер телефону.
  3. Введіть пароль і створіть обліковий запис.
  4. Виберіть план, що вам підходить.
  5. Додайте спосіб оплати.

Телевізійна приставка

  1. Відкрийте застосунок Netflix.
  2. Виберіть план, який вам підходить.
  3. Введіть адресу електронної пошти і придумайте пароль.
  4. Додайте спосіб оплати.

Безкоштовна підписка на Netflix

Наразі Netflix не пропонує безкоштовних підписок. Проте ви зможете будь-коли скасувати її або змінити тарифний план на інший.

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