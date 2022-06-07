Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав найстарішу пісню у своєму репертуарі.

Артист продовжує виступати перед захисниками України та їздити нашими різними містами. Він намагається підняти моральний дух військових і хоча б трохи відволікти їх від постійних думок про повномасштабну війну.

Так, цього разу Вакарчук виконав давню українську пісню Ой, чий то кінь стоїть.

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– Якщо Місто Марії – найновіша пісня в моєму репертуарі, то Ой, чий то кінь стоїть найстарша. Я виконую її вже 45 років, – зазначив 47-річний музикант.

З його слів можна зрозуміти, що композицію Ой, чий то кінь стоїть Вакарчук співає з двох років. Варто зазначити, що ця пісня увійшла до альбому Океан Ельзи Dolce Vita, який вийшов у 2010 році.

Раніше Святослав Вакарчук закликав звільнити захисників Маріуполя на сцені в Берліні. Гурт Океан Ельзи виступив на благодійному телемарафоні Save Ukraine #StopWar.

Також музикант сказав, що допомога Європи нам дуже важлива.