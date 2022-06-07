Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук спел самую старую песню в своем репертуаре.

Артист продолжает выступать перед защитниками Украины и ездить по нашим разным городам. Он пытается поднять моральных дух военных и хотя бы немного отвлечь их от постоянных мыслей о полномасштабной войне.

Так, на этот раз Вакарчук исполнил давнюю украинскую песню Ой, чий то кінь стоїть.

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— Если Місто Марії — новейшая песня в моем репертуаре, то Ой, чий то кінь стоїть самая старшая. Я исполняю ее уже 45 лет, — отметил 47-летний музыкант.

С его слов можно понять, что композицию Ой, чий то кінь стоїть Вакарчук поет с двух лет. Стоит отметить, что эта песня вошла в альбом Океан Эльзы Dolce Vita, который вышел в 2010 году.

Ранее Святослав Вакарчук призвал освободить защитников Мариуполя на сцене в Берлине. Группа Океан Эльзы выступила на благотворительном телемарафоне Save Ukraine #StopWar.

Также музыкант сказал, что помощь Европы нам очень важна.