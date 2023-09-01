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Краще Анну Asti послухати: Алхім різко висловилася про шароварщину, назвавши її несмаком

1 Вересня 2023, 10:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анна Алхим

Скандальна блогерка Анна Алхім висловилася про шароварщину, висміявши пісні про війну. Вона вважає, що на цій темі вже хайпують.

За словами Алхім, такі треки не підносять українську культуру, а навпаки – принижують. Крім того, Анна зазначила, що їй краще слухати репертуар зрадниці Анни Asti, яка мовчить про війну, будуючи кар’єру в РФ.

– Є українські пісні, які мені подобаються. Вони про кохання, про ще щось, про якісь почуття. А шароварщина – це несмак, це не красиво, не кайфово. Музика має викликати якісь емоції… Ти їдеш у машині, слухаєш якусь пісню, а там якісь гопаки… Так, краще Анню Asti послухати, – зазначила Алхім.

Алхім не приховує того, що слухає пісні російських виконавців, чого робити категорично не можна, оскільки за прослуховування вони отримують гроші, з яких також сплачуються податки країні-агресору.

Однак блогерці набридло, що всі співають про війну. Також вона сказала, що треки про козаків і війну гармонійно виглядають у фільмах, а от у реальному житті “по-деб*льному”.

– За*бали ці ракети! У кожній пісні ці ракети. Це раніше, в ту епоху, слухали пісні і згадували війну. А зараз у нас є інтернет… То що, давайте слухати шароварщину і згадувати, що в нас війна? Заходиш в Instagram, бачиш збори і робиш донати, а не пісню послухали і згадали, що потрібно задонатити, – висловилася Алхім.

Блогерка дійсно відома своїми різкими висловлюваннями. Так, нещодавно Анна Алхім обізвала жителів Заходу України через мову “заводом де**лів”.

Їй нібито не подобається те, що там українці розмовляють рідною мовою і можуть вимагати цього від жителів інших регіонів.

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