Скандальна блогерка Анна Алхім висловилася про шароварщину, висміявши пісні про війну. Вона вважає, що на цій темі вже хайпують.

За словами Алхім, такі треки не підносять українську культуру, а навпаки – принижують. Крім того, Анна зазначила, що їй краще слухати репертуар зрадниці Анни Asti, яка мовчить про війну, будуючи кар’єру в РФ.

– Є українські пісні, які мені подобаються. Вони про кохання, про ще щось, про якісь почуття. А шароварщина – це несмак, це не красиво, не кайфово. Музика має викликати якісь емоції… Ти їдеш у машині, слухаєш якусь пісню, а там якісь гопаки… Так, краще Анню Asti послухати, – зазначила Алхім.

Алхім не приховує того, що слухає пісні російських виконавців, чого робити категорично не можна, оскільки за прослуховування вони отримують гроші, з яких також сплачуються податки країні-агресору.

Однак блогерці набридло, що всі співають про війну. Також вона сказала, що треки про козаків і війну гармонійно виглядають у фільмах, а от у реальному житті “по-деб*льному”.

– За*бали ці ракети! У кожній пісні ці ракети. Це раніше, в ту епоху, слухали пісні і згадували війну. А зараз у нас є інтернет… То що, давайте слухати шароварщину і згадувати, що в нас війна? Заходиш в Instagram, бачиш збори і робиш донати, а не пісню послухали і згадали, що потрібно задонатити, – висловилася Алхім.

Блогерка дійсно відома своїми різкими висловлюваннями. Так, нещодавно Анна Алхім обізвала жителів Заходу України через мову “заводом де**лів”.

Їй нібито не подобається те, що там українці розмовляють рідною мовою і можуть вимагати цього від жителів інших регіонів.