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Персони

З обручкою: Ані Лорак повернулася до Росії

18 Вересня 2022, 17:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ані Лорак
Джерело: Ані Лорак

Зрадниця Ані Лорак засвітилася в Росії після провального туру Європою.

Співачка потрапила в Instagram російської журналістки Олени Жигалової. Свій же акаунт артистка, яка замовчує війну в Україні, відновлювати не поспішає.

Очевидно, незабаром вийде нове інтерв’ю Ані Лорак. На відео журналістка називала її дівою, а та посміхалася і кивала головою. Також на пальці у виконавиці можна помітити обручку.

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– Ну що, готові до сенсації? Діва повертається, – підписала ролик Жигалова.

Варто зазначити, що Ані Лорак не зовсім свіжо виглядає, а її обличчя трохи опухле, увагу на що звернули користувачі мережі.

  • З уколами краси не варто переборщувати, скоро зовсім не впізнаємо.
  • З обручкою!
  • Її взагалі не впізнати. Довго намагалася зрозуміти хто це.
  • Всюди вже ізгой!
  • Гроші закінчились?
  • Для туру в Європі назвала себе українською народною. Для чого нам такі?
  • Джокер.
  • Погладшала чи що.
  • Нам таких дів не треба. – Пишуть у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою, анонсуючи тур Німеччиною та Чехією.

Цинічний вчинок зрадниці не сподобався користувачам мережі, тож вони почали бойкотувати концерти артистки за кордоном.

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