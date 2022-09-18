Зрадниця Ані Лорак засвітилася в Росії після провального туру Європою.

Співачка потрапила в Instagram російської журналістки Олени Жигалової. Свій же акаунт артистка, яка замовчує війну в Україні, відновлювати не поспішає.

Очевидно, незабаром вийде нове інтерв’ю Ані Лорак. На відео журналістка називала її дівою, а та посміхалася і кивала головою. Також на пальці у виконавиці можна помітити обручку.

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– Ну що, готові до сенсації? Діва повертається, – підписала ролик Жигалова.

Варто зазначити, що Ані Лорак не зовсім свіжо виглядає, а її обличчя трохи опухле, увагу на що звернули користувачі мережі.

З уколами краси не варто переборщувати, скоро зовсім не впізнаємо.

З обручкою!

Її взагалі не впізнати. Довго намагалася зрозуміти хто це.

Всюди вже ізгой!

Гроші закінчились?

Для туру в Європі назвала себе українською народною. Для чого нам такі?

Джокер.

Погладшала чи що.

Нам таких дів не треба. – Пишуть у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою, анонсуючи тур Німеччиною та Чехією.

Цинічний вчинок зрадниці не сподобався користувачам мережі, тож вони почали бойкотувати концерти артистки за кордоном.