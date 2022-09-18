Зрадниця Ані Лорак засвітилася в Росії після провального туру Європою.
Співачка потрапила в Instagram російської журналістки Олени Жигалової. Свій же акаунт артистка, яка замовчує війну в Україні, відновлювати не поспішає.
Очевидно, незабаром вийде нове інтерв’ю Ані Лорак. На відео журналістка називала її дівою, а та посміхалася і кивала головою. Також на пальці у виконавиці можна помітити обручку.
– Ну що, готові до сенсації? Діва повертається, – підписала ролик Жигалова.
Варто зазначити, що Ані Лорак не зовсім свіжо виглядає, а її обличчя трохи опухле, увагу на що звернули користувачі мережі.
- З уколами краси не варто переборщувати, скоро зовсім не впізнаємо.
- З обручкою!
- Її взагалі не впізнати. Довго намагалася зрозуміти хто це.
- Всюди вже ізгой!
- Гроші закінчились?
- Для туру в Європі назвала себе українською народною. Для чого нам такі?
- Джокер.
- Погладшала чи що.
- Нам таких дів не треба. – Пишуть у коментарях.
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою, анонсуючи тур Німеччиною та Чехією.
Цинічний вчинок зрадниці не сподобався користувачам мережі, тож вони почали бойкотувати концерти артистки за кордоном.