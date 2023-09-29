Музикант і військовий Віталій Козловський провів екскурсію своїм бліндажем, де він живе зі своїми братами по зброї. Незвичайним відео артист поділився в Instagram, розповівши подробиці про свій побут під час служби.

Відео починається з того, що Віталій робить ковток пакетованого чаю з пластикової склянки. У посадці біля бліндажа військові зробили імпровізований столик, а замість стільців поставили тубуси від ракет.

– Відеощоденник з особистого. 6.10 ранку – румтур, або екскурсія в бліндажі і трохи мене в моменті. Ранок все-таки був не такий вже й спокійний. А те, що довелося пережити згодом тієї ж ночі, перевернуло мою свідомість…, – підписав відео Козловський.

Сам музикант зізнався – він не спав усю ніч, і його мучила алергія – схоже, на амброзію. Віталій та його товариші по службі спорудили подобу льоху, де зберігаються їхні продукти. У самому бліндажі досить просторо – можна побачити каремати та спальні мішки, апаратуру для зв’язку та зброю, яка стоїть ближче до входу.

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– Тут живемо з мишками, які по нас бігають, і своїми лапками цілу ніч шарудять. Прикольно, що я вам можу сказати. Не таким я собі уявляв життя, але воно так склалося, – додав Віталій.

Артист зізнався, що знімав це відео для рідних, але вирішив викласти в мережу, щоб люди бачили справжні умови життя.

– Щоб люди не забували, якою ціною, і невтомно допомагали донатами тим, кому довіряють, – закінчив свою думку артист.

Нагадаємо, що раніше Козловський показав снаряд від РПГ-7, що застряг у дереві. Схоже, це було тренування зі стрільби з гранатомета, адже використовувався снаряд без вибухівки всередині.