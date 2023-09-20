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Специфические люди: Alyosha заговорила о Потапе и Дорне во время войны

20 сентября 2023, 09:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Alyosha
Источник: Иван Дорн Потап

Певица Alyosha и жена лидера группы Антитела Тараса Тополи рассказала, что думает о Потапе и Иване Дорне, которые не очень активно показывают, чем занимаются во время войны. Артистка считает, что для таких людей популярность — не главное.

— Я чувствую, что Потапу не нужна та популярность, которая была до войны. Ему уже это все надоело, как и Дорну. Это очень специфические люди. Мне кажется, что я хорошо знаю Алексея, и ему нужно постоянно менять направление в музыке, — заявила певица в интервью Славе Демину.

Что касается Дорна, то Alyosha с ним работала, и может заверить, что у него особое чувство музыки.

— Я думаю, что у Ивана есть своя аудитория и слушатели, и ему этого достаточно. Он делает то, что хочет делать, — добавила звезда.

Напомним, что раньше Демин и Ясинский раскритиковали действия Потапа во время войны. Продюсер и режиссер отметили, что Алексей потерялся за это непростое время, и мир уже изменился. Подумать об этом стоит каждой звезде, как и о своих дальнейших действиях.

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Фото: Alyosha

Источник
Слава Дьомін
Теги
Alyosha Иван Дорн Война в Украине Потап
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