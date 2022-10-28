5-річний син Джорджа Клуні присвятив промовистий малюнок Путіну. Маленька дитина голлівудського актора знає, що відбувається в Україні на даний момент, і мовчати про це вона не хоче.

Британська юристка Амаль Клуні заявила, що її 5-річний Александр присвятив російському диктатору вірш. Про це дружина актора розповіла на заході у Нью-Йорку – вона додала, що близнюки Александр та Елла надихають її на роботу.

Діти Амаль в курсі війни Росії в Україні завдяки діяльності матері. Син часто робить нотатки й знає, що РФ напала на незалежну країну.

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На тлі цього хлопчик зробив незвичайний малюнок, на якому зображено в’язницю.

– Днями моя дитина намалювала ґрати, і заявила, що Путін має бути тут, – додала Амаль.

Що ж до розуміння війни, то діти Клуні усвідомлюють всю ситуацію згодом – це лише питання часу.

– Я думаю, що після 5 років вони почнуть дізнаватися про проблеми, про які ми говоримо, що відбувається у всьому світі, – заявила юристка.

Втім, не лише діти знаменитостей говорять про війну – зовсім недавно Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної українки, яка записувала свої думки та те, що відбувається під обстрілами в Харкові.