5-летний сын Джорджа Клуни посвятил красноречивый рисунок Путину. Об этом мать мальчика, британская юрист Амаль Клуни, рассказала на мероприятии в Нью-Йорке.

Дети голливудского актера знают, что сейчас происходит в Украине, благодаря деятельности матери. Сын часто делает заметки и в курсе того, что РФ напала на независимую страну.

На фоне этого мальчик сделал необычный рисунок, на котором изображена тюрьма.

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— На днях мой ребенок нарисовал решетку и заявил, что Путин должен быть здесь, — заявила Амаль. – Я думаю, что после 5 лет они начнут узнавать о проблемах, о которых мы говорим, что происходит во всем мире.

Впрочем, не только дети знаменитостей говорят о войне — совсем недавно Кира Найтли озвучила дневник 12-летней украинки, которая записывала свои мысли о происходящем под обстрелами в Харькове.