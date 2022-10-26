Голлівудська зірка Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної українки Єви Скалецької, написаний нею під обстрілами у Харкові. Він отримав назву Ти не знаєш, що таке війна і був виданий всесвітньо відомим британським видавництвом Bloomsbury.

Найтлі, номінована на Оскар, озвучила щоденник, який уже вийшов у продаж 25 жовтня. Аудіокнига позиціюється як зворушливий і безпосередній досвід, який торкнеться читачів різного віку.

Відомо, що видання книги було запущено разом із потужною рекламною кампанією у Великій Британії та Ірландії – задля цього навіть взяли інтерв’ю у юної українки.

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Щоденник Єви порівнюють із щоденником Анни Франк про окупацію нацистами Нідерландів із 1942 по 1944 роки. Роботу українки оцінили за потужне розуміння того, на що схожий конфлікт очима дитини.

– Ти не знаєш, що таке війна вплинула на мене. Це неймовірно важлива історія, яка водночас потужна та глибоко зворушлива. Для мене велика честь бути частиною цієї публікації, яка розповідає надзвичайну історію натхнення та хоробрості Єви, – сказала Найтлі.

Звукорежисер Том Скіп задоволений роботою Кіри – для Єви дуже багато означає участь актриси.

Втім, книги про війну випускають і наші знаменитості – Даша Астаф’єва, Tayanna, Roxolana, пари Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Дар’я Ковтун та Євген Хмара об’єдналися для створення благодійної книги Андрія Мероніка – 24.02.