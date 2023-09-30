Український комік Марк Куцевалов рушає у третій реаліті-похід. Цього разу артист планує подолати тисячу кілометрів за 40 днів та зібрати 40 млн грн. За ці кошти придбають шість машин для цивільного розмінування деокупованих територій.

– Так, це величезна сума. Але я впевнений, що все вийде, і завдяки вам на звільнених від окупантів територіях знову зможуть жити та безпечно працювати наші люди! – написав Куцевалов в своєму Instagram.

Це спільний проєкт коміка з Фондом Притули. На відео Сергій Притула збирає Марка Куцевалова в дорогу та нагадує, що на нього дивиться вся країна.

Старт походу призначено на перше жовтня.

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– Попереду довгий і, обіцяю, цікавий шлях! Обіймаю вас і взуваю кросівки. Реаліті-похід починається! – резюмував Марк Куцевалов.

Своєю чергою підписники коміка обіцяють уважно за ним стежити, пітримувати та, безумовно, донатити, а ще з гумором висловлюють побажаня.

Благаю, хай тобі хтось позичить новий телефон. Нам треба сторизи з мозолями в 4к форматі!

Не забудь запасні шкарпетки!

Думаю, він би доніс Єдиний Перстень до Рокової гори!

Стежив за минулим походом, як за власним життям. Марк – топ! Донатимо, стежимо, наближаємо перемогу!

Нагадаємо, на початку року під час походу з Києва до Херсона артист зміг зібрати майже 2,5 млн грн. Ці кошти пішли на повернення зв’язку херсонцям за допомогою Starlink. До цього Куцевалову вдалося зібрати 2,9 млн грн, пройшовши від Чорноморська до Говерли.

Фото: Марк Куцевалов