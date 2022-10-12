Марк Куцевалов про свою нішу в гуморі: Хочеться відсторонитися від усіх

Марк Куцевалов – унікальний український комік, який бере участь у проєкті Нового каналу Пара на мільйон. Його гумор – особливий, не схожий на інших, тож навіть не всім зрозумілий. Марк стоїть окремо від гумор-ком’юніті.

– Є відчуття, ніби всі знайшли для себе місце і прояв, а ти скрізь бігаєш. Щось типу: “А я там побуду, де ви не були. А я ще в цю кімнату зайду, бо сюди ж ніхто не заходив”, – розповів він у YouTube-проєкті Розмова.

Марк зізнався, що хоче розвиватися не в команді, а індивідуально.

– Мені здається, що всі ці командні ком’юніті руйнують автентику. А її дуже важливо берегти. Я розумію, що, можливо, в команді, у підготовленому налагодженому процесі було б легше. Але хочеться відсторонитися від усіх. Хоча іноді я почуваюся дуже самотнім у комедійному просторі. Думаю: “Так, щось і не там, і не там…” Є в мене таке. Та інколи мені навіть подобається це відчуття.

Зараз дивляться

Не хочу, щоб мене асоціювали з якоюсь бандою чи командою й казали: “Та це ж стендапер”. Їх зараз стільки розвелося… Не хочеться бути одним із них, це мене дуже лякає, – каже Куцевалов.

Водночас Марк Куцевалов не вважає, що перебуває в пошуку своєї ніші в гуморі.

– Мені здається, я знайшов своє. Можна сказати, просто все ще остаточно викристалізовується. Колись ця “фігурка” дійде до того стану, що має бути. То певний шлях. Усе в процесі, – наголошує гуморист.

Фото: Олексій Березовський