Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, чому зважився на дуже коротку стрижку.

Як виявилося, Ектор боїться облисіння, яке було в його батька. Він показав, як виглядала його голова до стрижки, і заявив, що соромився цього.

– З дитинства думав, що це не гарно і цього потрібно соромитися. Мій батько облисів у 30 років, через що був незадоволений своїм зовнішнім виглядом. Він навіть робив пересадку волосся, але нічого не вийшло, – почав свою думку кулінар.

Ектор додав, що і його старший брат зіткнувся з облисінням і зараз в нього вже майже немає волосся. Проте кухар усе ж зважився на пересадку волосся, адже наука та медицина не стоять на місці.

– Я боявся, що те ж саме буде і зі мною. Як виявилося, лисим я теж нічого такий і даремно переживав. Через поганий досвід щодо пересадки волосся я скептично ставився до цієї процедури, але технології поліпшуються, і я дав цьому методу ще один шанс, – заявив Ектор.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво різко змінив імідж. Він постригався налисо, а фанати кулінара підтримали його в цій справі. Тепер стало зрозуміло, що це потрібно для пересадки волосся.