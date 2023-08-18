Шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал, почему решился на очень короткую стрижку.

Как оказалось, Эктор боится облысения, которое было у его отца. Он показал, как выглядела его голова до стрижки, и заявил, что стыдился этого.

— С детства думал, что это не красиво и этого нужно стыдиться. Мой отец облысел в 30 лет, из-за чего он был недовольный своим внешним видом. Он даже делал пересадку волос, но ничего не получилось, — начал свою мысль кулинар.

Эктор добавил, что и его старший брат столкнулся с облысением и сейчас у него уже почти нет волос. Впрочем, повар все же решился на пересадку волос, ведь наука и медицина не стоят на месте.

— Я боялся, что то же самое будет и со мной. Как оказалось, лысым я тоже ничего такой и зря переживал. Из-за плохого опыта касательно пересадки волос я скептически относился к этой процедуре, но технологии улучшаются, и я дал этому методу еще один шанс, — заявил Эктор.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво резко сменил имидж. Он постригался налысо, а фанаты кулинара поддержали его в это деле. Теперь стало ясно, что это нужно для пересадки волос.