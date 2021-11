Кіностудія Lucasfilm випустила перший тизер-трейлер серіалу Книга Боби Фетта – це новий спін-офф по кіновсесвіту Зоряних воєн від Disney – проекту Мандалорець.

Сюжет картини розповість про мандалорця Фетт, який разом із Феннеком Шендем заявляє права на територію на Татуїні, яка раніше належала Джаббі Хатту. Принцип правління в нього також інший, що стане причиною проблем для головного героя. Він також добре відомий фанатам оригінальної трилогії — він уже з’являвся у культових картинах по кіновсесвіту.

У картині зіграє відомий фанатам актор – 60-річний Темуера Моррісон, який отримав визнання завдяки участі у фільмах про джедаїв.

Втім, компанії Lucasfilm і Disney працюють над іншими картинами по Зоряним воєнам. У планах корпорацій – випустити Star Wars: Andor, Star Wars: Rangers of the New Republic, Star Wars: Ahsoka та Obi-Wan Kenobi, які будуть тісно пов’язані один з одним.

Відомо, що вихід серіалу Книга Боби Фетта заплановано на 29 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що попередній серіал з цього всесвіту Мандалорець з’явився на екранах у 2019 році, і став популярним як серед юної аудиторії, так і серед старих фанатів. Disney випустила вже 2 сезони, а третій очікується у 2022 році. Про нього мало що відомо, але орієнтовно він з’явиться вже після історії Боби Фетта.