Компания Sony представила второй трейлер долгожданного фильма по киновселенной Marvel — Морбиус.

В картине главную роль сыграет известный музыкант Джаред Лето. По сюжету, доктор Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания, и лекарства превращают его в вампира. Изменения дают ему суперспособности — помимо исцеления он может двигаться с невероятной скоростью, а ориентироваться в темное время суток ему помогут эхолокаторы, как у летучих мышей.

Трейлер показал и других героев по киновселенной Marvel — фанаты комиксов могли заметить Носорога и Черную Кошку, которых упомянули в местной газете, а сам главный герой шутит о Веноме. Правда, Sony пока не раскрыла, каким образом Морбиуса вплетут во вселенную супергероев.

Это будет антигеройский фильм, а шарм Лето повысит шансы на успех картины.

В фильме также снимались Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Аль Мадригал, Тайриз Гибсон и Майкл Китон. В трейлере зрители могут заметить Морбиуса уже после превращения в вампира.

Премьера фильма Морбиус запланирована на 20 января 2022 года.

Напомним, что изначально релиз картины был запланирован на 10 июля 2020 года, и после этого переносили огромное количество раз. В конце апреля Sony сообщила, что выход сдвинули на неделю.