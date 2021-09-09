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Song Wonsub про візит до України: Міг би знайти наречену і одружитися

9 Вересня, 12:00 Микола Олефіренко
Song Wonsub

Другий день фестивалю Comic Con Ukraine завершував корейський виконавець Song Wonsub, який здобув популярність, перекладаючи російсько- та україномовні пісні корейською мовою.

Протягом останніх років корейська музика набирає популярності в Україні, тому не дивно, що українські слухачі тяжіють до таких незвичних каверів пісень. Та й корейські виконавці все більше цікавляться Україною.

Журналіст Фактів ICTV Владислав Бомбела взяв інтерв’ю у Song Wonsub – хлопець розповів, як створює кавери та чим йому подобається Україна.

Це не перший ваш візит в Україну. Що вам подобається в нашій країні найбільше?

Мені подобаються українці, запахи, які можна відчути на українських вулицях. Звичайно, люди – це для мене найважливіше. Я приїхав, адже люди тут полюбляють мене і мою творчість. Я хочу викластися на максимум в Україні.

Яка різниця між публікою в Україні та інших країнах, де вам доводилося виступати?

Мені здається, що українці дуже пристрасні. В перший день свого перебування у Києві я побачив дещо, що мені видалося дуже дивним (показує відео, на якому люди танцюють посеред вулиці). У Південній Кореї такого не побачиш.

Звідки у вас з’явилася ідея створювати контент для російсько- та україномовної спільнот?

Спочатку я просто слухав різноманітну музику. І якщо якась пісня мені подобалася, то я намагався виконати її на гітарі й заспівати. Інколи у мене це добре виходило.

Наскільки складно було виконувати українські пісні?

Це було трохи складно. Але загалом не можу сказати про якісь конкретні складнощі. Все було окей.

Хто займається перекладом пісень?

Спочатку я просив перекладати пісні свого друга – Google-перекладач (усміхається)… Але ці тексти далекі від ідеальних, тому мені доводиться змінювати майже всі слова. Фактично робити власний переклад.

Я намагаюся зачепитися за якісь ключові слова у пісні, передати основну думку, але можу змінити багато інший речей, щоб була краща милозвучність корейською. Я хочу, щоб кожна пісня корейською була, так би мовити, комфортною для слухачів.

Що цікавого ви побачили, коли подорожували Україною?

– Мені дуже важко відповісти на це питання. Кожного дня я прокидаюся в іншому місті, іншій країні. Тому я постійно питаю свого менеджера: Ми вже приїхали? Де ми?

Але ці кілька днів подорожей Україною просто неймовірні. Я отримав безліч позитивних емоцій.

Коли ви думаєте про Україну, що перше спадає на думку?

– Мабуть, кольори її прапора — синій та жовтий. А також її добрі люди.

Я хотів би спробувати пожити в Україні. Можливо, десь півроку або рік. Але я не впевнений, що це буде можливо найближчим часом. У мене дуже багато справ у Південній Кореї.

Та інколи я думаю про те, щоб пожити в Україні. Можливо, за цей час я міг би знайти собі наречену і одружитися (усміхається).

Які українські виконавці вам найбільше подобаються?

– Дуже подобається Океан Ельзи. На мою думку, їхня музика особлива, вона здатна торкнутися сердець слухачів.

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