Другий день фестивалю Comic Con Ukraine завершував корейський виконавець Song Wonsub, який здобув популярність, перекладаючи російсько- та україномовні пісні корейською мовою.

Протягом останніх років корейська музика набирає популярності в Україні, тому не дивно, що українські слухачі тяжіють до таких незвичних каверів пісень. Та й корейські виконавці все більше цікавляться Україною.

Журналіст Фактів ICTV Владислав Бомбела взяв інтерв’ю у Song Wonsub – хлопець розповів, як створює кавери та чим йому подобається Україна.

Це не перший ваш візит в Україну. Що вам подобається в нашій країні найбільше?

– Мені подобаються українці, запахи, які можна відчути на українських вулицях. Звичайно, люди – це для мене найважливіше. Я приїхав, адже люди тут полюбляють мене і мою творчість. Я хочу викластися на максимум в Україні.

Яка різниця між публікою в Україні та інших країнах, де вам доводилося виступати?

– Мені здається, що українці дуже пристрасні. В перший день свого перебування у Києві я побачив дещо, що мені видалося дуже дивним (показує відео, на якому люди танцюють посеред вулиці). У Південній Кореї такого не побачиш.

Звідки у вас з’явилася ідея створювати контент для російсько- та україномовної спільнот?

– Спочатку я просто слухав різноманітну музику. І якщо якась пісня мені подобалася, то я намагався виконати її на гітарі й заспівати. Інколи у мене це добре виходило.

Наскільки складно було виконувати українські пісні?

– Це було трохи складно. Але загалом не можу сказати про якісь конкретні складнощі. Все було окей.

Хто займається перекладом пісень?

– Спочатку я просив перекладати пісні свого друга – Google-перекладач (усміхається)… Але ці тексти далекі від ідеальних, тому мені доводиться змінювати майже всі слова. Фактично робити власний переклад.

Я намагаюся зачепитися за якісь ключові слова у пісні, передати основну думку, але можу змінити багато інший речей, щоб була краща милозвучність корейською. Я хочу, щоб кожна пісня корейською була, так би мовити, комфортною для слухачів.

Що цікавого ви побачили, коли подорожували Україною?

– Мені дуже важко відповісти на це питання. Кожного дня я прокидаюся в іншому місті, іншій країні. Тому я постійно питаю свого менеджера: Ми вже приїхали? Де ми?

Але ці кілька днів подорожей Україною просто неймовірні. Я отримав безліч позитивних емоцій.

Коли ви думаєте про Україну, що перше спадає на думку?

– Мабуть, кольори її прапора — синій та жовтий. А також її добрі люди.

Я хотів би спробувати пожити в Україні. Можливо, десь півроку або рік. Але я не впевнений, що це буде можливо найближчим часом. У мене дуже багато справ у Південній Кореї.

Та інколи я думаю про те, щоб пожити в Україні. Можливо, за цей час я міг би знайти собі наречену і одружитися (усміхається).

Які українські виконавці вам найбільше подобаються?

– Дуже подобається Океан Ельзи. На мою думку, їхня музика особлива, вона здатна торкнутися сердець слухачів.