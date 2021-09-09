Второй день фестиваля Comic Con Ukraine завершал корейский исполнитель Song Wonsub, получивший известность благодаря переводу русско- и украиноязычных песен на корейский язык.

В последние годы корейская музыка набирает популярность в Украине, поэтому неудивительно, что украинские слушатели тяготеют к таким необычным каверам песен. И корейские исполнители все больше интересуются Украиной.

Журналист Фактов ICTV Владислав Бомбела взял интервью у Song Wonsub — парень рассказал, как создает каверы и чем ему нравится Украина.

— Это не первый ваш визит в Украину. Что вам нравится в нашей стране больше всего?

— Мне нравятся украинцы, запахи, которые можно почувствовать на украинских улицах. Конечно, люди — это для меня самое важное. Я приехал, ведь люди здесь любят меня и мое творчество. Я хочу выложиться на максимум в Украине.

— Какая разница между публикой в ​​Украине и других странах, где вам приходилось выступать?

— Мне кажется, что украинцы очень страстные. В первый день своего пребывания в Киеве я увидел нечто, что мне показалось очень странным (показывает видео, на котором люди танцуют посреди улицы). В Южной Корее такого не увидишь.

Откуда у вас появилась идея создавать контент для русско- и украиноязычных сообществ?

— Сначала я просто слушал разную музыку. И если какая-то песня мне нравилась, я пытался исполнить ее на гитаре и спеть. Иногда у меня это хорошо получалось.

— Насколько сложно было исполнять украинские песни?

— Это было немного сложно. Но в целом не могу сказать о конкретных сложностях. Все было окей.

— Кто занимается переводом песен?

— Сначала я просил переводить песни своего друга — Google-переводчик (улыбается)… Но эти тексты далеки от идеальных, поэтому мне приходится менять почти все слова. Фактически делать собственный перевод.

Я пытаюсь зацепиться за какие ключевые слова в песне, передать основную мысль, но могу изменить много других вещей, чтобы на корейском это было благозвучно. Я хочу, чтобы каждая песня на корейском была, так сказать, комфортной для слушателей.

Что интересного вы увидели, пока путешествовали по Украине?

— Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Каждый день я просыпаюсь в другом городе, другой стране. Поэтому я постоянно спрашиваю у своего менеджера: Мы уже приехали? Где мы?

Но эти несколько дней путешествий по Украине просто невероятные. Я получил уйму положительных эмоций.

— Когда вы думаете об Украине, что первое приходит в голову?

— Наверное, цвета ее флага — синий и желтый. А также ее добрые люди.

Я хотел бы попробовать пожить в Украине. Возможно, где-то полгода или год. Но я не уверен, что это будет возможным в ближайшее время. У меня очень много дел в Южной Корее.

Но иногда я думаю о том, чтобы пожить в Украине. Возможно, за это время я мог бы найти себе невесту и жениться (улыбается).

— Какие украинские исполнители вам больше всего нравятся?

— Очень нравится Океан Эльзы. По моему мнению, их музыка особенная, она способна затронуть сердца слушателей.