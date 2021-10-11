Засновник Telegram Павло Дуров озвучив три найбільш недооцінених речі в житті людини. Також він поділився списком того, що, на його думку, люди занадто переоцінюють.

Три найбільш недооцінених речі на думку Дурова:

Він вважає, що більшість людей недооцінюють хороший сон , який поліпшує роботу імунної системи, підвищує креативність і психологічне благополуччя.

Дуров дотримується думки, що людина створена так, щоб добре почувається саме на природі.

Також бізнесмен упевнений, що самотність – джерело натхнення для духовних та інтелектуальних проривів.

Однак Павло Дуров перерахував найбільш переоцінені речі, які лише захаращують свідомість.

Найбільш переоцінені речі