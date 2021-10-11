Засновник Telegram Павло Дуров озвучив три найбільш недооцінених речі в житті людини. Також він поділився списком того, що, на його думку, люди занадто переоцінюють.
Три найбільш недооцінених речі на думку Дурова:
- Він вважає, що більшість людей недооцінюють хороший сон, який поліпшує роботу імунної системи, підвищує креативність і психологічне благополуччя.
- Дуров дотримується думки, що людина створена так, щоб добре почувається саме на природі.
- Також бізнесмен упевнений, що самотність – джерело натхнення для духовних та інтелектуальних проривів.
- Однак Павло Дуров перерахував найбільш переоцінені речі, які лише захаращують свідомість.
Найбільш переоцінені речі
- Засновник Telegram заявив, що мегаполіси це джерело забруднення і злочинності. Але Дуров зазначив, що можна мати доступ до ресурсів великих міст, а жити краще за їх межами.
- Крім того, не до вподоби Дурову і ресторани, бо вони пропонують повільний і неефективний спосіб харчування. Він вважає, що вдома можна підібрати більш правильний раціон.
- Також підприємець погано ставиться до спеки, бо вона може підвищувати ризик виникнення онкології та прискорює старіння організму. А ось холод допомагає прояснити розум.
- Дуров не розуміє і погоню за трендами, адже вона непрактична і несе зайві витрати. За його словами, краще зосередитися на зручному одязі.
- Бізнесмен закликає відмовитися від нерухомості, адже вона обмежує вашу свободу.
- Іронічно, але засновник Вконтакте і Telegram, вважає, що соцмережі переоцінюють, бо там багато сміття, яке захаращує наші уми, а це знижує рівень щастя і творчі здібності.
- Павло Дуров також закликав не прислухатися до порад зірок, адже більшість з них говорять про ті сфери, до яких не мають відношення. Краще спиратися на науку і думки експертів.