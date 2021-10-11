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Сон, природа и одиночество: Дуров назвал самые недооцененные вещи

11 октября 2021, 12:04 Євгенія Шапоренко
Сон, природа и одиночество: Дуров назвал самые недооцененные вещи

Основатель Telegram Павел Дуров озвучил три самых недооцененных вещи в жизни человека. Также он поделился список того, что, по его мнению, люди слишком переоценивают.

Три самых недооцененных вещи по мнению Дурова:

  • Он считает, что многие недооценивают хороший сон, который улучшает работу иммунной системы, повышает креативность и психологическое благополучие.
  • Дуров придерживается мнения, что человек создан так, чтобы хорошо себя ощущать именно на природе.
  • Также бизнесмен уверен, что одиночество — источник вдохновения для духовных и интеллектуальных прорывов.

Однако Павел Дуров перечислил о самые переоцененные вещи, которые лишь захламляют сознание.

Наиболее переоцененные вещи:

  • Основатель Telegram заявил, что мегаполисы это источник загрязнения и преступности. Но Дуров отметил, что можно иметь доступ к их ресурсам, но жить при этом лучше за их пределами.
  • Кроме того, не по нраву Дурову и рестораны, так как они предлагают медленный и неэффективный способ питания. Он считает, что дома можно подобрать более правильный рацион.
  • Также предприниматель плохо относится к жаре, так как она может повышать риск возникновения онкологии и ускоряет старение организма. А вот холод помогает прояснить и разум.
  • Дуров не понимает и погоню за трендами, ведь она непрактична и несет лишние затраты. По его словам, лучше сосредоточиться на удобной одежде.
  • Бизнесмен призывает отказаться от недвижимости, ведь она стесняет вашу свободу.
  • Иронично, но основатель Вконтакте и Telegram, считает, что соцсети переоценивают, так как там много мусора, который загромождает наши умы, а это снижает уровень счастья и творческие способности.
  • Павел Дуров также призвал не прислушиваться к советам звезд, ведь многие из них говорят о тех сферах, к которым не имеют отношения. Лучше опираться на науку и мнения экспертов.
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