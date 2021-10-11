Основатель Telegram Павел Дуров озвучил три самых недооцененных вещи в жизни человека. Также он поделился список того, что, по его мнению, люди слишком переоценивают.
Три самых недооцененных вещи по мнению Дурова:
- Он считает, что многие недооценивают хороший сон, который улучшает работу иммунной системы, повышает креативность и психологическое благополучие.
- Дуров придерживается мнения, что человек создан так, чтобы хорошо себя ощущать именно на природе.
- Также бизнесмен уверен, что одиночество — источник вдохновения для духовных и интеллектуальных прорывов.
Однако Павел Дуров перечислил о самые переоцененные вещи, которые лишь захламляют сознание.
Наиболее переоцененные вещи:
- Основатель Telegram заявил, что мегаполисы это источник загрязнения и преступности. Но Дуров отметил, что можно иметь доступ к их ресурсам, но жить при этом лучше за их пределами.
- Кроме того, не по нраву Дурову и рестораны, так как они предлагают медленный и неэффективный способ питания. Он считает, что дома можно подобрать более правильный рацион.
- Также предприниматель плохо относится к жаре, так как она может повышать риск возникновения онкологии и ускоряет старение организма. А вот холод помогает прояснить и разум.
- Дуров не понимает и погоню за трендами, ведь она непрактична и несет лишние затраты. По его словам, лучше сосредоточиться на удобной одежде.
- Бизнесмен призывает отказаться от недвижимости, ведь она стесняет вашу свободу.
- Иронично, но основатель Вконтакте и Telegram, считает, что соцсети переоценивают, так как там много мусора, который загромождает наши умы, а это снижает уровень счастья и творческие способности.
- Павел Дуров также призвал не прислушиваться к советам звезд, ведь многие из них говорят о тех сферах, к которым не имеют отношения. Лучше опираться на науку и мнения экспертов.