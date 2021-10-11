Основатель Telegram Павел Дуров озвучил три самых недооцененных вещи в жизни человека. Также он поделился список того, что, по его мнению, люди слишком переоценивают.

Три самых недооцененных вещи по мнению Дурова:

Он считает, что многие недооценивают хороший сон , который улучшает работу иммунной системы, повышает креативность и психологическое благополучие.

, который улучшает работу иммунной системы, повышает креативность и психологическое благополучие. Дуров придерживается мнения, что человек создан так, чтобы хорошо себя ощущать именно на природе.

Также бизнесмен уверен, что одиночество — источник вдохновения для духовных и интеллектуальных прорывов.

Однако Павел Дуров перечислил о самые переоцененные вещи, которые лишь захламляют сознание.

Наиболее переоцененные вещи: