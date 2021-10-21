Білоруський музикант, лідер гуртів Ляпис Трубецкой та Brutto Сергій Міхалок побив чоловіка на своєму концерті в Полтаві. Інцидент стався 20 жовтня прямо на сцені після словесного конфлікту.

Під час концерту невідомий чоловік пробрався на сцену, оскільки хотів виконати пісню на гітарі. Міхалок зажадав, щоб глядач показав квиток на концерт, якого у нього при собі не виявилося.

Артист схопив невідомого за одяг і вдарив головою в ніс. Деякі глядачі обурилися і почали проганяти виконавця зі сцени.

У відповідь на це Міхалок намагався кидатися на фанатів, проте його утримувала охорона.

Попри конфлікт, виступ гурту незабаром продовжився. Організатори концерту поки не коментували інцидент.

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Нагадаємо, що Сергій Міхалок у 2020 році отримав звання заслуженого артиста України.

У 2014 році він підтримував революцію Гідності в Україні. А пісня Воїни світла стала одним з неофіційних гімнів Майдану.

У Білорусі гурт Ляпіс Трубецькой вже давно перебуває у “чорному списку” музикантів, які не мають права виступати на території країни.

Фото: Сергій Міхалок