Белорусский музыкант, лидер групп Ляпис Трубецкой и Brutto Сергей Михалок избил мужчину на своем концерте в Полтаве. Инцидент произошел 20 октябре прямо на сцене после словесного конфликта.

Во время концерта неизвестный мужчина пробрался на сцену, поскольку хотел исполнить песню на гитаре. Михалок потребовал, чтобы зритель показал билет на концерт, которого у него при себе не оказалось.

Артист схватил неизвестного за одежду и ударил головой в нос. Некоторые зрители возмутились и начали прогонять исполнителя со сцены. В ответ на это Михалок пытался бросаться на фанатов, однако его удерживала охрана.

Несмотря на конфликт, выступление группы вскоре продолжилось. Организаторы концерта пока не комментировали инцидент.

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Напомним, что Сергей Михалок в 2020 году получил звание заслуженного артиста Украины.

В 2014 году он поддерживал революцию Достоинства в Украине. А песня Воины света стала одним из неофициальных гимнов Майдана.

В Беларуси группа Ляпис Трубецкой уже давно находится в “черном списке” музыкантов, которые не имеют права выступать на территории страны.

Фото: Сергей Михалок