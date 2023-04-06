Вокаліст американського рок-гурту Aerosmith Стівен Тайлер заперечує сексуальне насильство над неповнолітньою Джулією Голкомб. Музикант стверджує, що все було за обопільною згодою.

У своїй відповіді на позов, 75-річний соліст Aerosmith виклав набір аргументів захисту на претензії проти нього. Він зазначив, що позивач дав згоду на їхні сексуальні стосунки і що на той час він мав імунітет як її законний опікун.

Також Тайлер наголосив, що Джулія Голкомб не зазнала жодних травм або ушкоджень унаслідок будь-яких його дій.

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Наприкінці грудня стало відомо, що Стівена Тайлера звинуватили в сексуальному насильстві. Так, Джулія Голкомб стверджує, що співак вступив із нею в сексуальні стосунки в середині 1970-х, коли їй було 16 років, а йому – 25. Згодом вона завагітніла від музиканта, але змушена була зробити аборт.

Тайлер і Голкомб справді мали стосунки, які почалися між ними в 1973 році. У 1974 році мати Джулії передала Стівену опіку над нею, що дало змогу музиканту брати кохану-підлітка з собою в тури.