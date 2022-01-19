Українська блогерка Софія Стужук розсекретила свій заробіток та розповіла про найдорожчі покупки.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram жінка зізналася, щомісяця її дохід нестабільний, тому може варіюватися між $20 тис. і $200 тис.

За словами Софії, у неї є кілька джерел прибутку – блог, інвестиції, бізнеси (одяг, косметика) і багаторівневий маркетинг. Її заробіток напряму залежить від докладених зусиль.

– Якщо чесно, останнім часом просіла дуже-дуже сильно, тому що розслабилася. Треба брати себе в руки, – додала Софія.

За сім років блогерства Стужук заробила на двоповерховий будинок, авто Jaguar і Mercedes-Benz, який подарувала мамі. Крім цього, жінка отримала автомобіль Toyota від компанії із софтмаркетингу.

Софія наголосила, що всі машини брала із салону, будинок також новий. Кредитів блогерка ніколи не брала.

Нещодавно Софію Стужук розкритикували за образ на дитячому святі. З нагоди дня народження сина Девіда блогерка влаштувала велике святкування, на яке прийшла в латексному обтислому комбінезоні чорного кольору.

В області декольте Стужук розстебнула блискавку, тим самим зробивши акцент на грудях, які вона збільшила в березні 2021 року. Не всім підписникам припав до душі образ матері трьох дітей.