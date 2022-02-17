Украинская блоггерша София Стужук назвала себя “русской” во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

В сториз на личной странице в Instagram она обнародовала видео, на котором показала свою подругу Наталью во время шоппинга в торговом центре.

– Осторожно, русской в Дубае, – подписала короткий ролик София.

Вскоре блогерша удалила скандальную сториз из своего аккаунта, однако пользователям сети удалось ее сохранить. Эту ситуацию София не комментировала.

Более того, инцидент произошел в День единения — новый государственный праздник, который основал президент Владимир Зеленский. В эту дату принято поддерживать Украину, вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

Напомним, что София Стужук родом из Севастополя, но сейчас она вместе с детьми проживает в Киеве. В столицу переехала после оккупации полуострова Крыма Россией.

Недавно София Стужук рассекретила свой заработок. Женщина призналась, что ежемесячно ее доход нестабильный, поэтому может варьироваться между $20 тыс. и $200 тыс.

По словам Софии, у нее есть несколько источников прибыли – блог, инвестиции, бизнесы (одежда, косметика) и многоуровневый маркетинг. Ее заработок напрямую зависит от приложенных усилий.

За семь лет блогерства Стужук заработала на двухэтажный дом, авто Jaguar и Mercedes-Benz, который подарила маме. Кроме того, женщина получила автомобиль Toyota от компании по софтмаркетингу.