София Ротару поздравила с Днем флага Украины своих подписчиков. Сделала она это в своей манере в Instagram.

Как обычно, певица не разбрасывается словами, и свое настроение или эмоции передает с помощью многозначительных фото или картинок в соцсетях.

Так, она опубликовала рисунок с сине-желтыми флагами на фоне облачного, но яркого неба. Очевидно, публикация приурочена Дню флага Украины, который ежегодно приходится на 23 августа, накануне Дня Независимости.

Почему Ротару не публикует моменты из своей жизни и не выражает словами свои эмоции или мнения — неизвестно. Возможно, поддерживать контакт с фанатами ей помогает менеджер, или же София просто решила, что сейчас нет места для слов. В любом случае ее публикации касаются поддержи Украины в условиях войны.

Артистка реагирует не только на праздничные даты или радостные события — в ее Instagram есть место и трагедиям. К примеру, Ротару отреагировала на ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, который приходился на конец июля.