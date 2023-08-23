Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

София Ротару поздравила с Днем флага Украины сине-желтым стягом в небе

23 августа 2023, 12:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ротару

София Ротару поздравила с Днем флага Украины своих подписчиков. Сделала она это в своей манере в Instagram.

Как обычно, певица не разбрасывается словами, и свое настроение или эмоции передает с помощью многозначительных фото или картинок в соцсетях.

Ротару

Так, она опубликовала рисунок с сине-желтыми флагами на фоне облачного, но яркого неба. Очевидно, публикация приурочена Дню флага Украины, который ежегодно приходится на 23 августа, накануне Дня Независимости.

Почему Ротару не публикует моменты из своей жизни и не выражает словами свои эмоции или мнения — неизвестно. Возможно, поддерживать контакт с фанатами ей помогает менеджер, или же София просто решила, что сейчас нет места для слов. В любом случае ее публикации касаются поддержи Украины в условиях войны.

Артистка реагирует не только на праздничные даты или радостные события — в ее Instagram есть место и трагедиям. К примеру, Ротару отреагировала на ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, который приходился на конец июля.

Читайте также:
ПрапорСвобода под сине-желтым флагом: открытки с Днем флага Украины

Теги
День прапора України София Ротару
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь