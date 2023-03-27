Президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским актером Орландо Блумом.

Как посол доброй воли UNICEF, Орландо поддержит проекты по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению объектов инфраструктуры, ориентированные на обеспечение интересов украинских детей.

Среди приоритетов также — развитие системы семейного ухода за детьми, лишенными родительской опеки, развитие инфраструктуры для раннего детского развития, создание молодежных проектов и стартапов.

Сейчас смотрят

Во время встречи с Зеленским, Блум сказал, что поражен смелостью и стойкостью украинцев, которые, несмотря на войну, остаются сильными.

— Спасибо за ваш визит, который является важным месседжем. Для нас имеет большое значение то, что мир знает, что происходит в Украине во время войны. Конечно, спасибо за ту помощь, которую вы оказываете непосредственно детям, — отметил президент.

Также встретился Орландо Блум и с псом-пиротехником по кличке Патрон.

Ранее мы писали о том, что Орландо Блум приехал в Украину. Он посетил города Киев и Ирпень, где побывал в одной из школ, а также село Демидов, где увидел страшные последствия войны.