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Орландо Блум зустрівся з біженцями у Молдові та розповів, що відчувають українці

26 Лютого 2023, 11:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Орландо Блум
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Орландо Блум зустрівся з українськими біженцями. Артист розповів, що відчувають ті, хто тікає від жахів війни.

Так, Орландо зустрівся з українцями у Молдові у 2022 році.

– Торік я відвідав Молдову та зустрівся з дітьми та сім’ями, які втекли від жорстокої війни в Україні. Я розмовляла з матерями — і страх і невпевненість, які вони відчували, були такими відчутними, – розповів артист.

Блум додав, що багато дітей не розуміли, що таке війна і чому вони повинні залишити свої будинки, залишивши колишнє життя. Також артист заявив, що світ має зробити все, щоб війна не вкрала у нового покоління їхнє майбутнє.

Зараз дивляться

– Коли сім’ї перетинали кордон, вони відчайдушно шукали перепочинок та безпечне місце для своїх дітей. Війна в Україні позбавила дітей багатьох речей – днів народження, освіти, часу, проведеного із сім’єю та друзями, – додав актор.

Не лише Орландо допомагає нашим дітям за кордоном. Навесні 2022 року Анджеліна Джолі відвідала дітей-біженців у Римі. Там майбутнє покоління лікується та бореться за своє життя.

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