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Слух не повертається. Анастасію Приходько накрила люта хвороба

10 Квітня 2023, 11:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анастасія Приходько
Джерело: Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько поділилася одкровенням. Вона зізналася, що сильно перехворіла, що позначилося на її слуху.

Як розповіла виконавиця в Instagram-stories, ускладнення після хвороби в неї вже понад два місяці.

– Найголовніше для музиканта – слух. Але, на жаль, нічого не змінюється… Перший раз ходила на зозулю. Це просто жах! Але слух не повертається, – розповіла Приходько.

Анастасия Приходько

Зараз дивляться

Настя додала, що також пробувала і народну медицину, але нічого не дає результатів. Також вона зазначила, що тричі здавала тест на Covid-19, тому це не він.

– Якась люта хвороба мене наздогнала, – наголосила співачка.

Анастасия Приходько

Артистка закликала підписників берегти себе.

Анастасия Приходько

Ще у вересні 2022 року Анастасія Приходько скаржилася на проблеми зі здоров’ям. Тоді артистка зізналася, що страждає на розлади сну, особливо під час і після повітряної тривоги.

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