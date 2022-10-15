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Психологічна травма і панічні атаки: Приходько про роботу з Меладзе

15 Жовтня 2022, 11:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Психологічна травма і панічні атаки: Приходько про роботу з Меладзе

Співачка Анастасія Приходько висловилася про замовчування повномасштабної війни музичним продюсером Костянтином Меладзе і розповіла про співпрацю з ним.

За словами артистки, чоловік просто не лізе в політику.

– У 2008 році, коли Росія вторглася до Грузії, Меладзе мовчав… Коли почалося АТО, я називаю це війною в Україні в 2014 році, він мовчав, продовжував бути в РФ тощо. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, він мовчав. Коли почалися репресії в РФ, він мовчав. Тобто, він просто аполітична людина, – сказала Настя.

Після перемоги в російському шоу Фабрика зірок 7, Приходько деякий час співпрацювала з Меладзе.

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У 2009 році Анастасія взяла участь в Євробаченні, після якого розірвала контракт із продюсером.

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Вона неодноразово говорила, що той час був в її житті не дуже позитивним, проте детальніше про це розповість в похилому віці.

– Я дійсно розповідатиму її тоді, коли буду в похилому віці. Я не боюся її розповідати, просто вона дуже брудна. Буде брудніше історії Олі Полякової та Ані Лорак. Це така у мене психологічна травма, напевно, на все життя залишається, і вона у мене дуже болить, – сказала співачка.

Зазначає, багато працювала з психологами і через ту історію, яка сталася, в неї почалися панічні атаки і боязнь людей.

– Я це порівнюю якраз з тим періодом – від початку роботи з Меладзе і до тієї історії, яка сталася з ним потім. Мені здається, якщо я розповім цю історію, то люди почнуть мене жаліти і бачити в мені людину, яка скаржиться або слабку. Може потім, коли я розповім, люди скажуть, чому ти не розповіла раніше, оскільки нас таких багато. Я дуже сильна людина, – наголосила Приходько.

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Анастасія Приходько Костянтин Меладзе
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