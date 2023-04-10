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Слух не возвращается. Анастасию Приходько накрыла лютая болезнь

10 апреля 2023, 11:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анастасія Приходько
Источник: Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько поделилась откровением. Она призналась, что сильно переболела, что сказалось на ее слухе.

Как рассказала исполнительница в Instagram-stories, осложнения после болезни у нее уже более двух месяцев.

— Самое главное для музыканта — слух. Но, к сожалению, ничего не меняется… Первый раз ходила на кукушку. Это просто ужас! Но слух не возвращается, — рассказала Приходько.

Анастасия Приходько

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Настя добавила, что также пробовала и народную медицину, но ничего не дает результатов. Также она отметила, что трижды сдавала тест на Covid-19, поэтому это не он.

— Какая-то лютая болезнь меня настигла, — подчеркнула певица.

Анастасия Приходько

Артистка призвала подписчиков беречь себя.

Анастасия Приходько

Еще в сентябре 2022 года Анастасия Приходько жаловалась на проблемы со здоровьем. Тогда артистка призналась, что страдает расстройствами сна, особенно во время и после воздушной тревоги.

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