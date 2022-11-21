Бен Аффлек та Метт Деймон відкриють свою кінокомпанію Artists Equity

Голлівудські актори Бен Аффлек та Метт Деймон хочуть заснувати свою кінокомпанію Artists Equity. Зірки вже отримали фінансування на реалізацію проекту – не менше $100 млн.

Відомо, що Аффлек стане генеральним директором компанії, а Метт – креативним директором.

– Це наступний крок у моїй кар’єрі на дуже тривалий час, – заявив Бен.

Актор заявив, що Деймон також виконуватиме не лише роль директора, а й сам працюватиме на компанію – зніматиметься у фільмах і вироблятиме їх для Artists Equity. У планах зірок – отримати зиск зі змін в індустрії кіно.

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Такі компанії, як Netflix, все частіше працюють на якість, а не на кількість. Щоб всесвітньо відомі зірки працювали на Аффлека та Деймона, їм виплачуватимуть гідну частину заробітку з проданих робіт.

Ще одна фішка нової кінокомпанії – акторам дадуть можливість не лише бути присутнім у кадрі, а й працювати над створенням картини під час усього виробництва, а не лише знімання.

Бен і Метт знаються на кінематографі – за свою кар’єру обидва актори знялися у фільмах, виторг з яких перевищує $10,7 млрд, і на двох у них 3 Оскара.

Крім своєї компанії, Аффлек також допомагає Україні – на початку листопада актор поспілкувався із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Темою спілкування була підтримка України на фоні війни.