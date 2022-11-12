11 листопада ЗСУ звільнили Херсон, який перебував під окупацією російської армії майже вісім місяців. На цю новину з нетерпінням чекали всі українці, які не приховують емоцій радості і діляться ними одне з одним.

Селебриті теж не могли не висловитися з приводу звільнення Херсону, оскільки це єдиний обласний центр, який РФ вдалося завоювати з початку вторгнення. Звільнення міста-героя відзначали в усіх куточках нашої країни, проте не варто забувати, що війна триває.

Співачка Надя Дорофєєва оприлюднила відео, зняте на вулицях Херсону. На ньому жителі міста зустрічають наших військових і радіють їхньому приходу. Артистка зазначила, що в неї немає слів.

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Виконавиця Світлана Лобода наголосила, що цей день увійшов в історію і в неї немає слів, щоб описати те, що вона відчуває.

– Я пишаюся нашими воїнами, пишаюся нашими людьми, нашою Україною! Наш шлях – це шлях до свободи! Свобода – це повітря, яким ми дихаємо, – написала співачка.

Співак Макс Барських, рідне місто якого Херсон, подякував усім його жителям за мужність і віру.

– У центрі висять прапори України! Дякую кожному херсонцю… Дякую бійцям ЗСУ, що повернули Херсон додому. Сподіваюся, скоро зможемо подорожувати Херсоном і влаштувати великий концерт. Слава Україні! – сказав артист.

Виконавець Олександр Пономарьов поділився відео, на якому військові знімають, як їх зустрічають місцеві жителі.

– Херсон – Україна, – лаконічно написав співак.

Телеведуча Леся Нікітюк висловила подяку ВСУ.

– Нарешті! Офіційно! Херсон – це Україна! Дякую ВСУ! – наголосила Леся.

Музичний продюсер Потап теж не приховував емоцій радості, опублікувавши відео з Херсону і супроводивши його частиною своєї пісні.

– Херсон – це Україна. Відбудуємо все і стане краще, а поки що наші надавали раші, – заспівав артист.

Модельний скаут Сергій Нікітюк оприлюднив фото, на якому зображений білборд з написом – Росія тут назавжди.

– Ви тут ніколи! Херсон – це Україна, – написав він під знімком.

Ведучий Володимир Остапчук теж відреагував на білборд, написавши, що РФ в Херсоні до 11 листопада.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук показав фото, на якому над Херсонською ОВА майоріє український прапор.

– Війнами зморена, та ніким не підкорена! Херсон. Великий день. Шана всім, хто наближав його в бою, в окупації і кожну секунду в кожному українському серці, молитві, дії. Слава Україні! Слава Героям! Слава ВСУ! – написав музикант.

Раніше ми писали про реакцію зірок на звільнення Херсонщини. Ще тоді селебриті не знали, що цього ж дня ЗСУ увійдуть до міста і звільнять його від російських окупантів.