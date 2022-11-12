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Ломтик арбуза на флаге Украины: Ротару отреагировала на освобождение Херсона

12 ноября 2022, 15:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ломтик арбуза на флаге Украины: Ротару отреагировала на освобождение Херсона
Источник: София Ротару

Национальная легенда Украины, певица София Ротару отреагировала на освобождение Херсона, который находился в оккупации долгое время.

Уже традиционно, артистка обнародовала картинку в Instagram-stories. Сама графика сделана в цветах флага Украины, а на нем — ломтик арбуза, который является одним из символов того края.

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— Херсон — это Украина, — написано на картинке.

Отметим, исполнительница всегда так реагирует на какие-то военные события в нашей стране, отдавая предпочтение не словам, а графике.

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Напомним, 11 ноября, ВСУ освободили Херсон — единственный областной центр, который РФ удалось завоевать с начала вторжения. Радостное событие обсуждает не только вся Украина, но и многие другие страны, выражаю свое восхищение нашим военным.

Ранее мы писали о том, как украинские звезды отреагировали на освобождение Херсона — читайте на Фактах ICTV.

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