Национальная легенда Украины, певица София Ротару отреагировала на освобождение Херсона, который находился в оккупации долгое время.

Уже традиционно, артистка обнародовала картинку в Instagram-stories. Сама графика сделана в цветах флага Украины, а на нем — ломтик арбуза, который является одним из символов того края.

Сейчас смотрят

— Херсон — это Украина, — написано на картинке.

Отметим, исполнительница всегда так реагирует на какие-то военные события в нашей стране, отдавая предпочтение не словам, а графике.

Напомним, 11 ноября, ВСУ освободили Херсон — единственный областной центр, который РФ удалось завоевать с начала вторжения. Радостное событие обсуждает не только вся Украина, но и многие другие страны, выражаю свое восхищение нашим военным.

Ранее мы писали о том, как украинские звезды отреагировали на освобождение Херсона — читайте на Фактах ICTV.