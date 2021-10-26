Популярна співачка Світлана Лобода з’явилася на подіумі у весільній сукні під марш Мендельсона. Зірка спробувала себе в ролі моделі на показі грузинського модельєра Бічоли Тетрадзе.

Вона вийшла на імпровізований подіум в образі нареченої. Лобода приміряла весільну напівпрозору сукню в підлогу, розшиту квітами і з невеликим шлейфом. Вона ідеально сіла по фігурі співачки і підкреслила її витончені вигини.

Варто зауважити, що в показі брали участь не професійні моделі, а музи і подруги дизайнера Бічоли.

Сама Світлана Лобода ніколи не була офіційно одружена, але зірка неодноразово говорила, що зараз її серце зайнято.

Лобода не любить розповідати про своє особисте життя, тому і приховує нового обранця. Лише в одному з інтерв’ю вона зізналася, що її бойфренд не працює у сфері шоу-бізнесу.

Відомо, що співачка жила у громадянському шлюбі з хореографом Андрієм Царем. У 2011 році у пари народилася дочка Євангеліна, але згодом закохані розірвали свої стосунки.

У 2018 році Лобода стала мамою вдруге, вона народила дівчинку Тільду. Ім’я батька дитини вона приховує. Подейкують, що ним є соліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

На початку жовтня Світлана Лобода презентувала пісню Americano. Ліричний трек присвячений токсичним стосункам.

Зірка співає про бажання одужати від болісних стосунків з колишнім хлопцем. Шанувальники зазначили, що нова композиція Лободи має всі шанси стати хітом цієї осені.