Популярная певица Светлана Лобода появилась на подиуме в свадебном платье под марш Мендельсона. Звезда попробовала себя в роли модели на показе грузинского модельера Бичоллы Тетрадзе.

Она вышла на импровизированный подиум в образе невесты. Лобода примеряла свадебное полупрозрачное платье в пол, расшитое цветами и с небольшим шлейфом. Оно идеально село по фигуре певицы и подчеркнуло ее изящные изгибы.

Стоит заметить, что в показе участвовали не профессиональные модели, а музы и подруги дизайнера Бичоллы.

Сама Светлана Лобода никогда не была официально замужем, но звезда неоднократно говорила, что сейчас ее сердце занято.

Лобода не любит рассказывать о своей личной жизни, поэтому и скрывает нового избранника. Лишь в одном из интервью она призналась, что ее бойфренд не работает в сфере шоу-бизнеса.

Известно, что певица жила в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. В 2011 году у пары родилась дочь Евангелина, но впоследствии влюбленные разорвали свои отношения.

В 2018 году Лобода стала мамой во второй раз, она родила девочку Тильду. Имя отца ребенка она скрывает. Поговаривают, что им является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

В начале октября Светлана Лобода представила песню Americano. Лирический трек посвящен токсичным отношениям.

Звезда поет о желании выздороветь от болезненных отношений с бывшим парнем. Поклонники отметили, что у новой композиции Лободы есть все шансы стать хитом этой осенью.