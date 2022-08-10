Співачка Тіна Кароль розповіла, з ким розлучила її повномасштабна війна та кого їй не вистачає.

Говорить, сюди входить і рідне місто, будинок, вулиця, а також котик, який залишився вдома. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Все стосується цього. Бракує, безумовно – батьків. Найголовніше – батьки, але скоро ми побачимось. Буквально днями. Все буде гаразд, – зазначила виконавиця.

Нагадаємо, ще у травні Тіна Кароль розповідала, що її батько вступив до тероборони, незважаючи на можливість виїхати з країни. Григорію 64 роки.

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Тоді співачка зізналася, що це був його вибір, і він усвідомлено вирішив захищати Україну. Артистка сказала, що їй було складно це прийняти.