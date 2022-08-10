Певица Тина Кароль рассказала, с кем разлучила ее полномасштабная война и кого ей не хватает.

Говорит, сюда входит и родной город, дом, улица, а также котик, который остался дома. Об этом она рассказала в эфире телемарафона Единые новости.

— Все относится к этому. Не хватает, безусловно — родителей. Самое главное — родители, но скоро мы увидимся. Буквально на днях. Все будет хорошо, — отметила исполнительница.

Напомним, еще в мае Тина Кароль рассказывала, что ее отец вступил в тероборону, несмотря на возможность выехать из страны. Григорию 64 года.

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Тогда певица призналась, что это был его выбор и он осознано решил защищать Украину. Артистка сказала, что ей было сложно это принять.