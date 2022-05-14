На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення Україна перемагала тричі. Тріумфом можуть пишатися співачки Руслана, Джамала, а також гурт Kalush Orchestra.

Вперше представник України з’явився на сцені Євробачення у 2013 році. А вже за рік співачка Руслана здобула переконливу перемогу в конкурсі, який проходив у Стамбулі.

Пісня Wild Dances підкорила публіку та отримала 280 балів на Євробаченні 2004.

Вдруге переможницею Євробачення стала співачка Джамала у 2016 році. Її пісня 1944 була присвячена трагічним подіям, пов’язаним з депортацією кримських татар.

Артистка набрала 534 бали – 211 голосів журі та 323 голосів від глядачів.

Третю перемогу для України на Євробаченні завоював гурт Kalush Orchestra у 2022 році. Пісня Stefania запала в душу не тільки журі, але й глядачам.

Kalush Orchestra набрали 631 бал – 192 від журі та 439 від глядачів.

В історії Євробачення лише одна країна отримувала більше балів – Португалія у 2017 році (758).