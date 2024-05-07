Квитки на всі шоу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024 могли придбати всі охочі. Цьогоріч захід проходить у місті Мальме (Швеція).

Скільки коштують квитки на Євробачення 2024

Квитки на шоу можна придбати онлайн на сайті. Ціни варіюються від 145 до 3 795 шведських крон.

Перший і другий півфінали – вечірній попередній перегляд: 145 – 795 шведських крон (236 – 1 297 грн)

Перший і другий півфінали – попередній перегляд після обіду: 145 – 545 шведських крон (236 – 889 грн)

Перший і другий півфінали – прямий ефір: 525 – 2 395 шведських крон (856 – 3 908 грн)

Гранд фінал – вечірній попередній перегляд: 525 – 2 395 шведських крон (856 – 3 908 грн)

Гранд фінал – попередній перегляд після обіду: 145 – 1 385 шведських крон (236 – 2 260 грн)

Гранд фінал – прямий ефір: 860 – 3 795 шведських крон (1 403 – 6 192 грн)

Перший та другий півфінали Євробачення 2024 заплановані на 7 і 9 травня відповідно. Фінал конкурсу відбудеться 11 травня.