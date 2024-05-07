Билеты на все шоу международного песенного конкурса Евровидение 2024 могли купить все желающие. В этом году мероприятие проходит в Мальме (Швеция).

Сколько стоят билеты на Евровидение 2024

Билеты на шоу можно приобрести онлайн на сайте. Цены варьируются от 145 до 3 795 шведских крон.

Первый и второй полуфиналы — вечерний предварительный просмотр: 145 — 795 шведских крон (236 — 1 297 грн)

Первый и второй полуфиналы — предварительный просмотр после обеда: 145 — 545 шведских крон (236 — 889 грн)

Первый и второй полуфиналы — прямой эфир: 525 — 2 395 шведских крон (856 — 3 908 грн)

Гранд финал — вечерний предварительный просмотр: 525 — 2 395 шведских крон (856 — 3 908 грн)

Гранд финал — предварительный просмотр после обеда: 145 — 1 385 шведских крон (236 — 2 260 грн)

Гранд финал — прямой эфир: 860 — 3 795 шведских крон (1 403 — 6 192 грн).

Первый и второй полуфиналы Евровидения 2024 запланированы на 7 и 9 мая соответственно. Финал конкурса состоится 11 мая.