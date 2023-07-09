Сім’ю співачки Бейонсе обікрали – злодії потягли сейф із будинку мами артистки, набитим грошима на понад $1 млн. і коштовностями. Поліція поки не знайшла зловмисників.

Заяви до правоохоронних органів подала мама артистки Тіна Ноулз – її будинок розташований у Лос-Анджелесі. Про злом стало відомо 5 липня – тоді близькі жінки повернулися до квартири і помітили пропажу. Сама Тіна не була в місті на момент крадіжки – наразі незрозуміло, як злом відбувся.

Зараз поліцейські шукають відеозаписи та беруть свідчення у свідків і сусідів.

Сама Бейонсе поки що не коментувала неприємний інцидент.

Це вже не перший інцидент, який стосується будинку матері артистки. У квітні поліція затримала чоловіка, який сильно пошкодив поштову скриньку біля будинку Тіни, кидаючи каміння. Але літній інцидент куди серйозніший.

Не тільки світові зірки стають жертвами злодіїв – українську дизайнерку Лілію Літковську обікрали просто перед показом у Берліні. Дівчина залишилася без третини колекції, яку вона планувала представити в Німеччині. Літковська додала, що її показ 11 липня в Берліні відбудеться, і запрошує друзів подивитися на роботи.