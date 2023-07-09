Семью певицы Бейонсе обокрали — воры утащили сейф из дома мамы артистки, набитым деньгами на более чем $1 млн. и драгоценностями. Полиция пока не нашла злоумышленников.

Заявления в правоохранительные органы подала мама артистки Тина Ноулз — ее дом расположен в Лос-Анджелеса. О взломе стало известно 5 июля — тогда близкие женщины вернулись в квартиру и заметили пропажу. Сама Тина не была в городе на момент кражи — пока неясно, как взлом произошел.

Сейчас полицейские ищут видеозаписи и берут показания у свидетелей и соседей.

Сама Бейонсе пока не комментировала неприятный инцидент.

Это уже не первый инцидент, который касается дома матери артистки. В апреле полиция задержала мужчину, который сильно повредил почтовый ящик у дома Тины, бросая камни. Но летний инцидент куда серьезнее.

Не только мировые звезды становятся жертвы воров — украинского дизайнера Лилию Литковскую обокрали прямо перед показом в Берлине. Девушка осталась без трети коллекции, которую она планировала представить в Германии. Литковская добавила, что ее показ 11 июля в Берлине состоится, и приглашает друзей посмотреть на работы.