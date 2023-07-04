Українську дизайнерку Лілію Літковську обікрали просто перед показом у Берліні. Неприємною ситуацією вона поділилася в Instagram, розкривши подробиці інциденту.

– Історія з життя – 3 липня мені повідомляють, що третину колекції було вкрадено під час перевезення в Берлін напередодні показу. Він запланований на 11 червня в рамках Тижня моди в Берліні, – заявила Лілія.

Дизайнерка зізналася, що після почутого вийшла на вулицю “подихати небом”. Зрештою, Літковська розридалася на тлі крадіжки, але зустріла дивовижну жінку, яку “знає кілька життів”.

– З її кількох слів я зрозуміла, що моя історія – маленька кульбаба в океані великих кульбаб. Показ у Берліні відбудеться – запрошую всіх друзів бренду, – додала Літковська.

Не тільки дизайнери потерпають від рук злодіїв і зловмисників – наприкінці травня обікрали Ірину Федишин, яка збирала кошти для українських захисників. Співачка заявила, що організатор благодійних концертів Микола Левченко не поспішав віддавати зароблені на благодійних концертах гроші.