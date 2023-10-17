Барабанщик гурту Motley Crue Томмі Лі розкрив шокуючи подробиці про вживання міцного алкоголю. Колишній чоловік Памели Андерсон заявив, що в молодості міг випивати по сім літрів оковитої щодня. При цьому музикант стверджує, що його улюбленим напоєм була горілка у чистому вигляді.

Нинішній Томмі Лі вже не ставить таких експериментів над своїм організмом – нещодавно він відсвяткував 61 рік. Артист дотримується вегетаріанської дієти і визнає, що його ставлення до себе в молоді роки було смертельно небезпечним.

– Моя печінка тоді ніби пересувалася на милицях, вона ледве функціонувала, – резюмував Томмі Лі.

Дивовижно, що після тривалих проблем з алкоголем, що мали місце до 2019 року, музикант тримає непогану форму. Він пройшов ретельне обстеження у лікарів, і вони підтвердили, що з його організмом все гаразд.

Зараз дивляться

Увагу до себе привертає і колишня дружина барабанщика Памела Андерсон. На початку жовтня вона вразила гостей Тижня моди в Парижі, зʼявившись там без макіяжу. Від захвату акторка Джеймі Лі Кертіс присвятила колезі допис, назвавши вихід Андерсон в світ “революцією природної краси”.

Разом з тим, лікарі наголошують на небезпеці вживання не лише міцних алкогольних напоїв. Не менш важко позбутися пивного алкоголізму, який багато хто навіть не вважає за проблему.