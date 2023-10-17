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Персоны

Семь литров водки ежедневно: Томми Ли шокировал подробностями об употреблении алкоголя

17 октября 2023, 13:59
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Томмі Лі
Источник: Getty Images

Барабанщик группы Motley Crue Томми Ли раскрыл шокирующие подробности об употреблении крепкого алкоголя. Бывший муж Памелы Андерсон заявил, что в молодости мог выпивать по семь литров водки ежедневно. При этом музыкант утверждает, что его любимым напитком была водка в чистом виде.

Нынешний Томми Ли уже не ставит таких экспериментов над своим организмом — недавно он отпраздновал 61 год. Артист придерживается вегетарианской диеты и признает, что его отношение к себе в молодые годы было смертельно опасным.

— Моя печень тогда будто передвигалась на костылях, она едва функционировала, — резюмировал Томми Ли.

Удивительно, что после длительных проблем с алкоголем, имевших место до 2019 года, музыкант держит неплохую форму. Он прошел тщательное обследование у врачей, и они подтвердили, что с его организмом все в порядке.

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Внимание к себе привлекает и бывшая жена барабанщика Памела Андерсон. В начале октября она поразила гостей Недели моды в Париже, появившись там без макияжа. От восторга актриса Джейми Ли Кертис посвятила коллеге пост, назвав выход Андерсон в свет “революцией естественной красоты”.

Вместе с тем, врачи отмечают опасность употребления не только крепких алкогольных напитков. Не менее трудно избавиться от пивного алкоголизма, который многие даже не считают проблемой.

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Источник
TMZ
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