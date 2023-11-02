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Шварценеггер порадив послухати альбом кримськотатарських пісень Джамали

2 Листопада 2023, 17:05
Юлія Захарченко редакторка стрічки
Шварценеггер порадив послухати альбом кримськотатарських пісень Джамали
Джерело: Факти ICTV

Американський бодибілдер, кіноактор і продюсер Арнольд Шварценеггер та Інститут державної та глобальної політики USC імені Шварценеггера порадив познайомитися з альбомом Qirim української співачки кримськотатарського походження Джамали.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці у соціальних мережах. Вона оприлюднила скриншот з повідомлення зазначеного Інституту.

– Послухайте музику, а також артистку з України Джамалу та її новий кримський альбом QIRIM, — йдеться в повідомленні.

Сама співачка Джамала подякувала Арнольду Шварценеггеру та Інституту, названому на його честь, за увагу до її альбому.

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Альбом Qirim вийшов у травні 2023 року. Він містить 14 композицій, віднайдені Джамалою в певному місті чи селищі рідного Криму, який нині тимчасово перебуває під російською окупацією.

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Джерело: Джамала

Теги
Арнольд Шварценеггер Війна в Україні Джамала Крим Музика співак
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