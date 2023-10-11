Кримський міст буде знищено, впевнений мольфар Макс Гордєєв. Але спершу з півострова треба вигнати дух Росії.

Чи вдасться ЗСУ знищити Кримський міст до кінця року? Ні. Загальна руйнація буде, але трохи згодом.

– Треба дійсно буде відбивати, забирати своє силою. Тут жодним чином інакше не відбудеться. Із Кримом і Кримським мостом так само. Поки що, на сьогодні, 100% не бачу до кінця року загальної руйнації, але те, що вона відбудеться, – точно. Зараз планують правильні речі, дуже сильно лякають, – зазначив мольфар.

Додає, якби в наших військових була конкретна ціль щодо знищення моста, його б уже не було.

Зараз дивляться

Раніше мольфар також сказав, чи врятують росіян бомбосховища в метро. Нині в країні-агресорі готують станції під укриття, і роблять це недарма.

Гордєєв побачив прильоти по РФ, також він упевнений, що вони будуть частішими, ніж зараз.