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Планують правильні речі: мольфар сказав, чи знищать ЗСУ Кримський міст до кінця року

11 Жовтня 2023, 15:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чи знищать ЗСУ Кримський міст до кінця рокуУничтожат ли ВСУ Крымский мост до конца года

Кримський міст буде знищено, впевнений мольфар Макс Гордєєв. Але спершу з півострова треба вигнати дух Росії.

Чи вдасться ЗСУ знищити Кримський міст до кінця року? Ні. Загальна руйнація буде, але трохи згодом.

–  Треба дійсно буде відбивати, забирати своє силою. Тут жодним чином інакше не відбудеться. Із Кримом і Кримським мостом так само. Поки що, на сьогодні, 100% не бачу до кінця року загальної руйнації, але те, що вона відбудеться, – точно. Зараз планують правильні речі, дуже сильно лякають, – зазначив мольфар.

Додає, якби в наших військових була конкретна ціль щодо знищення моста, його б уже не було.

Зараз дивляться

Раніше мольфар також сказав, чи врятують росіян бомбосховища в метро. Нині в країні-агресорі готують станції під укриття, і роблять це недарма.

Гордєєв побачив прильоти по РФ, також він упевнений, що вони будуть частішими, ніж зараз.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Крим
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