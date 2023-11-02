Шварценеггер посоветовал послушать альбом крымскотатарских песен Джамалы

Американский бодибилдер, киноактер и продюсер Арнольд Шварценеггер и Институт государственной и глобальной политики USC имени Шварценеггера посоветовал познакомиться с альбомом Qirim украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы.
Об этом артистка сообщила на своей странице в социальных сетях. Она обнародовала скриншот из сообщения указанного Института.
— Послушайте музыку, а также артистку из Украины Джамалу и ее новый крымский альбом QIRIM, — говорится в сообщении.
Сама певица Джамала поблагодарила Арнольда Шварценеггера и Институт, названный в его честь, за внимание к ее альбому.
Альбом Qirim вышел в мае 2023 года. Он содержит 14 композиций, найденных Джамалой в определенном городе или поселке родного Крыма, который сейчас временно находится под российской оккупацией.
Источник: Джамала