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Шварценеггер посоветовал послушать альбом крымскотатарских песен Джамалы

2 ноября 2023, 17:05
Юлия Захарченко редактор ленты
Шварценеггер посоветовал послушать альбом крымскотатарских песен Джамалы
Источник: Факты ICTV

Американский бодибилдер, киноактер и продюсер Арнольд Шварценеггер и Институт государственной и глобальной политики USC имени Шварценеггера посоветовал познакомиться с альбомом Qirim украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы.

Об этом артистка сообщила на своей странице в социальных сетях. Она обнародовала скриншот из сообщения указанного Института.

— Послушайте музыку, а также артистку из Украины Джамалу и ее новый крымский альбом QIRIM, — говорится в сообщении.

Сама певица Джамала поблагодарила Арнольда Шварценеггера и Институт, названный в его честь, за внимание к ее альбому.

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Альбом Qirim вышел в мае 2023 года. Он содержит 14 композиций, найденных Джамалой в определенном городе или поселке родного Крыма, который сейчас временно находится под российской оккупацией.

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Источник: Джамала

Теги
Арнольд Шварценеггер Война в Украине Джамала Крым Музыка співак
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